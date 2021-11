Ruim miljoen Nederlanders lijdt aan burn-outklachten

Dat meldde TNO bij het begin van de Week van de Werkstress. De verzuimkosten gerelateerd aan werkstress komen uit 2019, het meest recente jaar waarover dit cijfer bekend is.

Een op de zes

In Nederland hebben op dit moment 1,2 miljoen mensen last van burn-outklachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, een gejaagd gevoel of concentratieproblemen. Dat is bijna een op de zes werkenden. Bij een derde van alle verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven.

Eind 2019 gaven iets meer mensen, namelijk 1,3 miljoen, aan burn-outklachten te hebben. Dat is in de coronacrisis dus iets minder geworden. Dat komt vooral door een verbeterde werk-privébalans.

Ziektedagen

In totaal ging het vorig jaar om 9,4 miljoen ziektedagen door werkstress. Omgerekend betekende dat een kostenpost van €9300 per werknemer, aldus de onderzoekers van TNO. Het aantal ziektedagen door stress is vorig jaar wel gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen dat er ruim 11 miljoen waren.

Ruim een op de vijf werkenden, 21%, had last van ongewenst gedrag van externen. Dat is het laagste percentage sinds 2005.

Betere balans

Volgens Dorothé van den Aker, coördinator van de landelijke Week van de Werkstress, blijven de cijfers alarmerend. „Een fundamenteel andere benadering is nodig om het tij te keren”, zegt ze.

Volgens haar zou onder andere gekeken moeten worden naar hoe en waar het werk gedaan kan worden om tot een betere balans te komen. Hybride werken, waarbij een deel van de tijd vanuit huis wordt gewerkt, kan een deel van de oplossing zijn om de druk te verlagen, zonder aan productiviteit in te boeten.

Ruim een derde van de werknemers vindt dat ze te veel werk op hun bordje krijgen. Hoge taakeisen is volgens de onderzoekers een van de indicatoren voor burn-outklachten. „Presteren en de bijbehorende stress zijn niet slecht voor mensen. Sterker nog: prestaties leveren en daarvoor gewaardeerd worden geeft voldoening”, aldus Van den Akker. „Het gaat mis als de prestatiedruk hoger is dan je aankunt.”