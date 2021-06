ING: verkoop nieuwe auto’s blijft kwakkelen

Het grootste deel van de nieuw verkochte auto’s gaat in Nederland jaarlijks naar de zakelijke markt. En daar is de vraag door thuiswerken en minder kilometers nu lager. Hoewel we weer (deels) naar kantoor gaan, blijft het aantal kilometers volgens ING Economisch Bureau de komende jaren lager dan voorheen. Grote bedrijven kijken daarbij naar aanpassing van leaseregelingen.

Een deel van deze rijders gaat privé een auto leasen of kopen, naar dat compenseert niet helemaal. Aangezien de zakelijke afzet in Nederland goed is voor ruim 60% van de nieuwe auto’s, remt dit het herstel. In mindere mate speelt dit jaar ook mee dat de langere levertijden voor nieuwe auto’s het herstel vertragen.

Particulieren stappen voor werk en privé juist vaker in de eigen auto en kiezen daarbij vooral voor occasions, die in recordaantallen worden verkocht. Ook de eerste helft van dit jaar is de vraag naar tweedehands auto’s weer gestegen.

Elektrisch

De verkoop van volledig elektrische auto’s maakt even pas op de plaats; de subsidiepot was al snel leeg en de vraag vanuit de zakelijke markt daalde. Volgens Rico Luman, sectoreconoom bij ING Research, zal deze verkoopdip tijdelijk zijn: „In 2022 kan het verkoopaandeel van volledig elektrisch weer aantrekken. Elektrische auto’s ontwikkelen zich en worden goedkoper. Voor de calculerende rijder die een bovengemiddeld aantal kilometers maakt, kan elektrisch rijden met de huidige brandstofprijzen al financieel aantrekkelijk zijn.”

Luman verwacht dat ook aanpassing van leaseregelingen een nieuwe impuls voor de verkoop kan zijn. „Steeds meer grote bedrijven willen de komende jaren al de slag maken naar een fossielvrij wagenpark”, aldus Luman.

Het aandeel elektrische auto’s blijft volgens ING gestaag toenemen. Het punt waarop de benzine- en dieselvloot gaat teruglopen is waarschijnlijk bereikt. Opvallend is wel dat veel particulieren bij de aanschaf van een nieuwe auto de voorkeur geven aan een plug-in hybride.

Vermoedelijk speelt hier mee dat met hybride auto’s die zowel elektrisch als brandstof aangedreven zijn, lange afstanden afgelegd kunnen worden, hetgeen vooral tijdens vakanties goed van pas komt.