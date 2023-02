Premium Het beste van De Telegraaf

Carnaval bruiste ook op stadhuis van zuidelijkste stad van Nederland Burgemeester: ’Welkom in DSM, De Stad Maastricht’

André Rieu, net terug van een concert in Bahrein, host na de sleuteloverdracht met prins Stefan I, burgemeester Annemarie Penn en gouverneur Emile Roemer.

Het was de laatste ’Machseuverdrach’ van burgemeester Annemarie Penn-te Strake op ’Vasteloavend’ en de eerste die gouverneur Emile Roemer meemaakte in het Maastrichtse ’stadhoes’. De scheidend burgermoeder stak de draak met onder anderen de afwezige premier Mark Rutte die ’geen actieve herinnering had aan een uitnodiging’.