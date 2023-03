Amerikaanse toezichthouder sleept cryptoreus Binance en zijn topman voor de rechter

Binance overtreedt volgens de toezichthouder acht bepalingen van de wet die handel in aandelen en effecten in goede banen moet leiden. „Bij Binance weten ze al jaren dat ze de CFTC-regels overtreden”, aldus de waakhond. Zo omzeilt de cryptobeurs controles „die zijn ontworpen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen”.

Voorzitter Rostin Behnam zegt dat de aanklacht deel uitmaakt van „een campagne om misdragingen in de volatiele en riskante cryptowereld te vinden en te stoppen.” Hij zegt dat dit een waarschuwing aan iedereen in de cryptowereld is dat de toezichthouder opzettelijke omzeiling van de Amerikaanse wetgeving niet tolereert. Amerikaanse autoriteiten bekijken al langer het in 2017 in China opgerichte bedrijf. De CFTC wil nu dat Binance boetes en een handelsverbod opgelegd krijgt. Ook de voormalige directeur van het handelsplatform, Samuel Lim, wordt aangeklaagd.

Bitcoin en de eigen munt van Binance daalden even in reactie op het nieuws.

Binance mag ook in Nederland geen diensten aanbieden. Het platform heeft al eens een forse boete gekregen van De Nederlandsche Bank omdat het actief was zonder registratie.