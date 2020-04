Strijd om loonoffers barst nu echt los

In sommige sectoren kijken werkgevers ook naar opbouw van pensioenen, vakantiedagen en vakantiegeld. Ⓒ ANP

Amsterdam - Offers van het personeel werden in verschillende sectoren al op tafel gelegd, maar verzekeraar AON gaat nu een stap verder. De Britse multinational vraagt zijn personeel over de hele wereld, onder wie duizenden werknemers in Nederland, om 20% salaris in te leveren.