Bemanningsleden Nederlands vrachtschip van boord gehaald: stuurloos gevaarte

Een vrachtschip dat vaart onder de Nederlandse vlag is in de problemen geraakt ten westen van Noorwegen. De lading aan boord is gaan schuiven en het schip helt over. Een reddingshelikopter heeft acht mensen uit voorzorg van boord gehaald. Dat meldt Amasus Shipping in Delfzijl, de mede-eigenaar van h...