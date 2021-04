Edwin Spee en Bibian Mentel Meest Positieve Nederlanders

,,De twee waren de afgelopen jaren een ware inspiratiebron”, laat de jury weten. ,,Ondanks Bibian’s langdurige strijd tegen verschillende vormen van kanker, bleef positiviteit, doorzettingsvermogen en liefde voor het stel de boventoon voeren.” Daarmee liet het duo andere populaire kanshebbers achter zich, onder wie premier Mark Rutte, influencer Bas Smit en presentator Beau van Erven Dorens.

Edwin Spee en Ali B. Ⓒ BID

Middels hun Mentelity Foundation werd hun instelling doorgegeven aan kinderen en jongeren met ziekten en moeilijkheden om hen te motiveren om net zoals Bibian hun dromen na te jagen. Voor het eerst wordt de Posivity Award uitgereikt aan een koppel. Bibian overleed nog geen maand geleden op 48-jarige leeftijd, nadat ze vele prijzen won, boeken schreef en jongeren met een handicap stimuleerde om te sporten.

,,Achter elke moedige vrouw staat een sterke man”, zei juryvoorzitter Ali B. tegen Edwin tijdens de uitreiking. ,,Wat jij hebt gedaan en gelaten om haar te helpen met haar missie - jullie missie – is waarom jullie de prijs samen verdienen.”

Edwin zegt dat hij deze missie voortzet: ,,Ik blijf me inzetten voor de mensen die in hetzelfde verhaal zitten als wij. Ook afgelopen jaren hebben we het hele land afgereisd om overal ons verhaal te vertellen. Dat blijf ik doen in de hoop het leven voor mensen in moeilijke situaties draaglijker te maken.” Hun gezamelijke prijs kan daaraan in zijn ogen bijdragen: ,,Hopelijk hebben mensen er iets aan, juist in deze corona-tijd waarin velen zoveel tegenslag moeten verwerken.”

Hij viert de prijs vanavond met de moeder van Bibian, bij wie hij mosselen gaat eten.

Mascha Struijk Ⓒ BID

Edwin en Bibian zijn bekende Nederlanders, maar de Positivity Award is er ook in de categorie Onbekende Nederlanders. Mascha Struijk, trainer in de jeugdzorg, is door de tienduizenden stemmers uitgeroepen tot de meest positieve. De jury rapporteert: ,,Met een website, boek, podcast en trainingen Professional vanuit je hart, werkt Mascha aan haar missie om de jeugdzorg liefdevoller en gelijkwaardiger te maken, door professionals (meer) vanuit hun hart te laten werken.” Zelf reageert zij: ,,Als iedereen werkt met vijf procent meer liefde en lef, dan hebben we morgen al een mooiere jeugdzorg.”

De Meest Positieve Onderneming/Organisatie werd in deze corona-tijd de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. ,,De SVH bood haar leermiddelen en lesmethodes gratis aan, waardoor thuiszittend horecapersoneel toch kon werken aan hun eigen vaardigheden”, verklaart de jury.

Ricardo Eshuis, directeur SVH. Ⓒ BID

Op 19 mei komt naar buiten wie de Meest Positieve Overheidsorganisatie wordt, waarover zich een aparte jury buigt, onder voorzitterschap van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Die bekendmaking komt op de Big Improvement Day, de dag waarop in het gloednieuwe Afas-theater in Leusden de top van Nederland in ongedwongen sfeer (digitaal) komt brainstormen, om ekaar op nieuwe ideeën te brengen.