’Nog maar helft huizen krijgt bod boven vraagprijs, woningmarkt kantelt’

In augustus is er in 45,9% van de gevallen onder de vraagprijs geboden, tegenover 45,6% boven de vraagprijs, meldt Makelaarsland op basis van eigen cijfers. „Dit is weer een signaal dat de woningmarkt aan het afkoelen is”, stelt directeur Gijs van Wijgerden. Van januari tot en met juli lag het percentage overbiedingen op 74,8%. Makelaarsland is naar eigen zeggen ’de grootste digitale makelaar’ binnen de branchevereniging NVM.

Hypotheekrente

Van Wijgerden: „De woningmarkt is sinds begin dit jaar aan het kantelen. Die ontwikkeling zet nu hard door. Door economische onzekerheid en ontwikkelingen als de gestegen hypotheekrente is er een blijvende mate van voorzichtigheid in de markt geslopen. Ook zie je dat de nieuwbouw stokt, wat niet goed is voor de doorstroom in de markt”.

Maar volgens de Makelaarsland-directeur kelderen de prijzen nog niet. „Het is even schakelen voor verkopers, na de gekte van afgelopen jaren. Maar ik zie nog geen grote dalingen in de huizenprijzen.”

Huizen staan volgens Makelaarsland ook langer te koop: 44 dagen, een stijging van vier dagen ten opzichte van augustus vorig jaar.

Bezichtigingen

Het gemiddeld aantal bezichtigingen per woning is bij de makelaars van het bedrijf in augustus iets gestegen ten opzichte van juli. Het driemaandsgemiddelde is daarentegen wel weer gedaald, voor de zesde keer op rij. „Vorig jaar werd een woning gemiddeld 13,3 keer bezichtigd, dit jaar ligt dat cijfer vooralsnog op 9,6”, zegt Van Wijgerden.

In de vier grote steden is overbieden volgens Makelaarsland wel gebruikelijker dan elders. Over heel 2022 bieden kopers gemiddeld gezien in die steden in 78,4% van de gevallen boven de vraagprijs.