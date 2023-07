Twijfels over nieuwe rentestappen: ’Vrees dat ECB te vroeg stopt’

Komt de strijd tegen de hoge inflatie ten einde? „Zelfs een havik als Klaas Knot zaait twijfel over extra renteverhogingen.” Donderdag zal de ECB de rente nog wel een keer verhogen, denken analisten. Maar wat gebeurt er in het najaar? Het doel van 2% inflatie is nog niet bereikt.

ECB-president Christine Lagarde Ⓒ ANP / HH