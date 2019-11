Oproep: Gaat u in 2020 met pensioen?

Pensionering is, net als afstuderen, trouwen en kinderen krijgen een van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. Als u volgend jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, willen we u graag volgen. We interviewen u een paar keer over bijvoorbeeld de laatste maanden op het werk, AOW ontvangen, uw veranderende financiële situatie en hoe u uw vrije tijd indeelt. Ook als u juist van plan bent om volop door te werken, ben ik benieuwd naar uw verhaal.

Mag ik u volgend jaar een paar keer interviewen over uw leven voor en na de pensionering, en bent u ook bereid om minimaal één keer uitgebreid gefotografeerd te worden? Dan ben ik op zoek naar u! Mail kort wie u bent, wat voor werk u doet, wat uw plannen zijn na de pensionering én uw telefoonnummer naar marlou.visser@telegraaf.nl