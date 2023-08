CNV: grote onrust bij medewerkers Big Bazar, schappen raken leeg

DEN HAAG (ANP) - De medewerkers van de noodlijdende winkelketen Big Bazar verkeren in grote onzekerheid omdat het niet duidelijk is welke vestigingen gaan sluiten, zegt Tossif Alvi, bestuurder bij het CNV. „Medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn, ze vragen zich af: heb ik straks mijn baan nog. Er is veel onrust”, stelt de vakbondsman. Daarbij kregen medewerkers volgens hem tijdelijk geen salarissen uitbetaald.

Ⓒ ANP/HH