Kopzorgen personeel Big Bazar: onzekerheid welke winkels dichtgaan

Amsterdam - Het personeel van winkelketen Big Bazar zit met angst en beven te wachten op wat komen gaat. Zolang niet duidelijk is welke van de 120 winkels gaan sluiten, weten werknemers niet of ze straks nog een baan hebben. Vakbonden FNV en CNV kregen de afgelopen dagen veel ongeruste telefoontjes binnen. Ook over salarissen die niet of niet op op tijd zijn betaald.

