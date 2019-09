Column: politieke strijd om de middenklasse

Daarmee presenteerde Hoekstra zich handig als het CDA-boegbeeld voor de kiezers uit het midden. Maar die groep was al eerder door de VVD ontdekt. Dit voorjaar heeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff al een pleidooi gehouden voor meer aandacht voor de middenklasse. Dijkhoff merkte daarom fijntjes op dat hij in de lezing van Hoekstra veel van zijn eigen verhaal herkent. Naast deze partijen heeft ook de PvdA de middenklasse herontdekt.

Warme woorden

Vooral de afgelopen twintig jaar heeft politiek Den Haag zo nu en dan warme woorden aan de middenklasse gewijd, vooral rond verkiezingen. Maar tot op heden wachten kiezers uit het midden nog steeds op aansprekende maatregelen. In deze column verkennen we een aantal mogelijkheden om deze groep tegemoet te komen.

De middenklasse komt steeds vaker met verschillende koosnamen in publiciteit, zoals de ’hardwerkende Nederlander’ van Mark Rutte, ’de gewone Nederlander’ van het CDA, maar ook als ’de doeners die ons land overeind houden’. Inmiddels wordt duidelijk dat voor de meeste politieke partijen de middenklasse een belangrijk verkiezingsthema zal worden. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zijn er studies verschenen over de middenklasse. De kern daarvan is dat een welvarende middenklasse van groot maatschappelijk en economisch belang is.

Bekijk ook: Alle verhalen over Jan Modaal

In Nederland omvat de middenklasse ruw gezegd huishoudens met een bruto inkomen tussen de 35.000 en 70.000 euro per jaar. We zien ook definities die oplopen tot 100.000. Volgens de WRR-verkenning De val van de middenklasse? bestaat het middensegment in ons land uit middelbaar opgeleide personen met een mbo-, havo- of vwo-diploma. Ze zijn veelal werkzaam in routinematige dienstenberoepen (administratief, detailhandel, zorg). Daarnaast werken ze ook als kleine werkgever, als zelfstandige, als boer en op het terrein van hooggeschoolde handarbeid.

Onder druk

Volgens een recente Oeso-studie staat de middenklasse in veel landen onder druk. Ze heeft niet of weinig geprofiteerd van de voordelen van globalisering en digitalisering. De afgelopen dertig jaar is hun inkomen, ondanks de toegenomen arbeidsproductiviteit, nauwelijks gestegen en zitten ze op de nullijn of is hun koopkracht gedaald. Zo kan de lagere middenklasse doordat het leven duurder is geworden niet meer goed rondkomen.

Daarnaast neemt door flexwerk en automatisering hun baanzekerheid af. In veel landen, waaronder Nederland, komen ze vanwege hun inkomen niet in aanmerking voor aanvullende (inkomens)faciliteiten die wel worden toegekend aan lagere inkomensgroepen. In ons land is dit herverdelingsbeleid ten koste van het midden gegaan.

"Herverdelingsbeleid is ten koste van het midden gegaan"

Hoewel de positie van de middenklasse in Nederland beter is dan in veel andere landen concludeert de Oeso dat er ook hier zorgelijke trends zijn. We vatten ze kort samen. De afgelopen dertig jaar is er sprake geweest van een inkomensdaling in de middenklasse. Daarnaast is ook de arbeidsparticipatie van middelbaar opgeleiden afgenomen en worden ze relatief hard getroffen door digitalisering en automatisering waardoor banen voor middelbaar opgeleiden verloren gaan. In de toekomst zal dit proces nog versterkt worden. Kijken we naar belastingen en premies over arbeid, dan wordt de middenklasse in Nederland zwaar belast.

Daarnaast heeft de middenklasse veel last van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daardoor is de onzekerheid over werk voor deze groep toegenomen. Binnen de middengroepen bestaat ook onbehagen over het feit dat ze veelal niet in aanmerking komen voor aanvullende (inkomens) faciliteiten die wel gelden voor huishoudens met een wat lager inkomen. Deze inkomensgroep is daardoor vaak beter af dan de middenklasse.

Door deze ontwikkelingen en het verdwijnen van zekerheden, is er sprake van een toenemende onvrede in de Nederlandse middenklasse.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de middenklasse tegemoet te komen. Een simpele methode is een algemene verlaging van de loon- en inkomstenbelasting die zich toespitst op de inkomens in de middenklasse.

Omdat de groep van middeninkomens groot is, gaat het voor de schatkist om een dure oplossing die bij een redelijk netto bedrag voor deze huishoudens al snel oploopt tot een jaarlijks bedrag van meer dan vier miljard euro. Voor een minder kostbare methode die gerichter uitwerkt, zou gesleuteld kunnen worden aan de zogenoemde heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies.

Arbeidskorting

Deze kortingen, zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie, waaronder de hoogte van het jaarinkomen. In het algemeen geldt dat naarmate dit hoger ligt het belastingvoordeel kleiner wordt. Voorbeelden zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Politiek Den Haag zou de werkende middenklasse het best tegemoet kunnen komen door een hogere arbeidskorting.

Daarnaast is een herziening nodig van de inkomensafhankelijke regelingen en voorzieningen in het voordeel van de middenklasse. Een voorbeeld is de mogelijkheid van een studiebeurs voor studerenden uit te breiden naar huishoudens in de middenklasse. Zo was het vroeger ook.

Zekerheid

Buiten de inkomenssfeer moet het gaan om maatregelen die bijdragen aan de arbeidszekerheid. Uit alle studies blijkt dat dit voor de middenklasse een belangrijk knelpunt is. Door automatisering zal dit nog gaan toenemen. Een deel van de oplossing is het verbeteren van de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie van het midden. Door meer gericht te investeren in onderwijs en bij- en omscholing kan de middenklasse in aanmerking komen voor betere banen.