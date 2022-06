Alarm: combinatie van inflatie en recessie dreigt

Dat stelt de BIS in zijn zondag gepubliceerde jaarverslag. De denktank maant centrale banken tot ’tijdige en besliste actie’. „Het risico van stagflatie doemt op over de wereldeconomie, aangezien de dreiging van een nieuw inflatietijdperk samenvalt met zwakkere groeivooruitzichten en verhoogde financiële kwetsbaarheden.”

Stagflatie is een combinatie van een economische neergang en hoge inflatie. In Nederland stijgen de prijzen met 8 tot 10%, vergeleken met een jaar eerder. De Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat de economie de eerste drie kwartalen van dit jaar rond de nulgroei zit. Rabobank voorspelt ’een milde recessie’ vanaf het vierde kwartaal van dit jaar.

Jaren zeventig

Het schrikbeeld is de stagflatie uit de jaren zeventig, toen twee oliecrises zorgden voor een energiecrisis en een diepe recessie. Denktank BIS denkt dat een herhaling daarvan ’onwaarschijnlijk’ is omdat het monetaire beleid van centrale banken nu beter is en door ’een kleinere afhankelijkheid van energie’. Maar toch waarschuwen de economen van de BIS voor ’financiële kwetsbaarheden’ zoals hoge schulden en overgewaardeerde beleggingen.

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het consumentenvertrouwen op het laagste punt ooit staat. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekerheid bij veel Nederlanders.

Eerste signaal

Tot nu toe merkten winkeliers daar weinig van. Maar afgelopen week zag ING een afname van de consumptieve uitgaven. „Het kan immers niet anders, dan dat we het aanhoudende pessimisme een keer gaan terugzien in lagere uitgaven”, aldus ING-econoom Marten van Garderen. „Om nu al een indicatie te krijgen hoe de uitgaven van consumenten zich in de rest van het tweede kwartaal hebben ontwikkeld, nemen we onze transactiedata onder de loep. Die geven ons namelijk een eerste indicatie hoe de bestedingen van consumenten (pin + cash + online) zich ’nu’ ontwikkelen.”

Bekijk ook: Nederland staat op rand van recessie door energiecrisis

Van een trendbreuk spreekt ING nog niet. Maar de recente ontwikkelingen zijn wel opvallend: „ En wat zien we? Na een opwaartse ontwikkeling de eerste twee maanden van dit kwartaal zet de totale waarde van de transacties in juni een stapje terug. Dit mogen we best interpreteren als een eerste signaal dat de consument het mogelijk wat rustiger aan doet.”

Meubelwinkels gaven tegenover De Telegraaf al eerder aan dat klanten terughoudender worden. In de macrocijfers van het CBS is het nog niet zichtbaar. Het CBS meldde onlangs dat de consumentenbestedingen in april bijna 15% hoger waren dan een jaar eerder.

Luister de podcast Kwestie van Centen: