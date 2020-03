AEX herstelt fors na ’zwarte donderdag’

Rond 9.20 uur stond de AEX-index 3,2% hoger op 445,8 punten. De AMX noteerde 2,5% in de plus op 636,8 punten.

Elders kleurden de aandelenmarkten dieprood. De Japanse beurs sloot vanochtend 6% lager. Op Wall Street kelderde de Dow Jones-index donderdagavond met 10%. Dat was het zwaarste dagverlies sinds ’zwarte maandag’ in oktober 1987. De kooplust bij beleggers kon zelfs niet worden opgewekt door de aankondiging dat de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, ruim $1500 miljard in de economie pompt.

Beleggers waren donderdag geschokt door het plotselinge verbod voor de meeste Europeanen om naar de Verenigde Staten te reizen. Zij waren ook bezorgd over de verspreiding van het coronavirus in Europa en Noord-Amerika. Ook was er teleurstelling dat de Europese Centrale Bank niet met een nieuwe renteverlaging kwam.

In de AEX was industrieel toeleverancier Aalberts vanochtend de koploper met een winst van 5,8%. Bankconcern ING veerde 4,2% op. Biotechbedrijf Galapagos mocht 3,7% bijschrijven.

In de AMX was chiptoeleverancier Besi (+7%) de grote winnaar. Air France KLM vloog 2,5% omhoog na de koersval van 13% op donderdag. KLM-topman Pieter Elbers zei in een gesprek met De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij zich in een „serieuze crisis” bevindt. Moederconcern Air France KLM neemt een doorlopend krediet van €1,1 miljard in zijn geheel op vanwege de financiële impact van de coronaproblemen. Het luchtvaartconcern neemt ook aan zijn netwerk van vluchten onder de loep.

