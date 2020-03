Koopjeshonger beleggers op Damrak neemt snel af

Rond kwart voor vier half stond er voor de AEX nog een plus van 2,1% op de borden bij een stand van 441,15 punten na eerder nog een dagpiek van 465 punten te hebben aangetikt. De AMX hield nog een ruime plus van 5,5% over op 655,51 punten.

Elders in Europa liep de kopersbereidheid ook iets terug. Frankfurt en Parijs gingen nog ruim 4% vooruit.

Vincent Juvyns, beleggingsstrateeg bij JP Morgan, houdt er rekening mee dat de grilligheid op de aandelenmarkten de komende tijd nog zal aanhouden. „Beleggers moeten echter het hoofd koel houden en de focus richten op de middellange- en lange termijn. In China zien we al dat de regering er in is geslaagd om de besmetting en de economische schade te beperken. Hoewel Europa veel later is geconfronteerd met het coronavirus zullen de vele maatregelen die in de voorbije dagen door centrale bankiers en overheden zijn genomen een groot stuk van de economische schade moeten gaan compenseren.”

De kritiek die de ECB na het rentebesluit van een dag eerder over zich heen kreeg, was volgens Juvyns onterecht. „De interventie van de ECB was in mijn ogen goed doordat ze de juiste maatregelen hebben genomen Een verdere verlaging van de negatieve rente was absoluut niet noodzakelijk.”

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers niet te vroeg moeten juichen ondanks de fraaie opleving na de paniekverkopen een dag eerder vanwege de coronastress. „Er is vooral hoop op gerichte additionele maatregelen, zoals het loslaten van de begrotingsregels in de eurozone. Het verbod op shortselling in een aantal landen helpt eveneens. Verder zou een mogelijke toenadering tussen de olieproducenten Rusland en Saoedi-Arabië steun kunnen geven. De markt blijft voorlopig echter nog onvoorspelbaar.” Wall Street kwam uitbundig uit de startblokken na het historische verlies van een dag eerder, maar het hernieuwde optimisme werd al snel weer getemperd.

Beleggers waren donderdag nog geschokt door het plotselinge verbod voor de meeste Europeanen om naar de Verenigde Staten te reizen. Zij waren ook bezorgd over de verspreiding van het coronavirus in Europa en Noord-Amerika. Tevens was er teleurstelling in de financiële wereld dat de Europese Centrale Bank niet met een nieuwe renteverlaging kwam.

Volgens Joost van Leenders, macro-econoom bij Kempen, is de rust op de markten weer wat terugegekeerd geholpen door het hernieuwde optreden van de Federal Reserve (Fed) die de voorgaande dag een enorme bedrag in het financiële systeem heeft gepompt om verstoringen in de markt voor kortlopend krediet door het coronavirus tegen te gaan. „Naar verwachting zal de Fed bij het komende rentebesluit van volgende week de rente nog verder omlaag brengen.”

Daarnaast wijst Van Leenders er op dat beleggers moed putten om voorzichtig weer terug in de markt te stappen doordat ECB-president Christine Lagarde de boodschap van donderdag bij de toelichting op het rentebesluit dat het niet de taak van de ECB om de verschillen in Europese staatsrentes weg te werken, heeft afgezwakt. „Duitsland of Nederland zullen ook niet op hun strepen gaan staan als het door het coronavirus zwaar getroffen Italië zijn begrotingstekort laat oplopen tot boven de toegestane 3% om de economie te stimuleren.”

Het nieuws dat de Democraten en Republikeinen op korte termijn een akkoord gaan sluiten over nieuwe steunmaatregelen om de economische schade door het coronavirus te bestrijden, droeg eveneens bij om de paniekstemming van een dag eerder het hoofd te bieden. Verder gaf de Duitse regering vandaag aan bereid te zijn miljarden in de economie te pompen om daarmee bedrijven die worden geraakt door het nieuwe coronavirus bij te staan.

Na de enorme koersdalingen van deze week door de stress over het coronavirus en de schokken op de oliemarkt is het afwachten of beleggers zich ondanks de sterke opleving van vrijdag schrap moeten zetten voor een verder verval. „Vooral de snelheid van de correctie is ongekend”, stelt Van Leenders. „Met het inprijzen van een milde recessie in de markt is het zoeken naar lichtpuntjes.”

In de grotendeel groengekleurde AEX ging de koerssprong van RD Shell (+3,6%) grotendeels verloren nadat de opleving van de olieprijs verzwakte. Vastgoedfonds Unibail Rodamco die een dag eerder nog werd gedumpt, zag de koers 9% aantrekken.

Ook verzekeraar ASR maakte een sterke comeback en kreeg er maar liefst 12,5% bij.

Biotechbedrijf Galapagos fleurde ook enorm op met een vooruitgang van 11,8%. ArcelorMittal boekte ook grote terreinwinst en steeg 9,7%.

Aan de andere kant hield Unilever het niet meer droog en raakte 0,6% kwijt.

In de AMX schoot Air France KLM 19% omhoog, waarmee de koersval van een dag eerder geheel werd weggewerkt. KLM-topman Pieter Elbers zei in De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij zich in een „serieuze crisis” bevindt. Moederconcern Air France KLM neemt een doorlopend krediet van €1,1 miljard in zijn geheel op vanwege de financiële impact van de coronaproblemen. Het luchtvaartconcern neemt ook aan zijn netwerk van vluchten onder de loep.

Verder was de hoofdrol weggelegd voor het een dag eerder nog geplaagde Fugro. De toeleverancier voor de olieindustrie zag de beurswaarde met bijna 23% oplopen.

