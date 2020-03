Shell en KLM winnen op flink hogere AEX

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 3,3% hoger op 446,4 punten. De AMX noteerde 3,2% in het groen op 641,3 punten. De beurzen in Londen (+3,1%), Parijs (+2,7%) en Frankfurt (+2,3%) waren eveneens in herstel.

„Koopjesjagers zorgen voor het herstel op de markten”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Hij verwacht dat het opnieuw een enerverende beursdag wordt. „Maar spannender dan donderdag gaat het waarschijnlijk niet worden. Ik ga ervan uit dat de AEX vandaag tussen de 425 en 450 punten blijft bewegen.”

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro, blijft er veel onzekerheid op de beurzen. „Wat momenteel ontbreekt, is gecoördineerde actie tussen centrale banken en overheden.”

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 3,6% tot 4% hoger. Op Wall Street kelderde de Dow Jones-index donderdagavond met 10%. Dat was het zwaarste dagverlies sinds ’zwarte maandag’ in oktober 1987. De kooplust bij beleggers kon gisteravond zelfs niet worden opgewekt door de aankondiging dat de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, ruim $1500 miljard in de economie pompt.

Beleggers waren donderdag geschokt door het plotselinge verbod voor de meeste Europeanen om naar de Verenigde Staten te reizen. Zij waren ook bezorgd over de verspreiding van het coronavirus in Europa en Noord-Amerika. Tevens was er teleurstelling in de financiële wereld dat de Europese Centrale Bank niet met een nieuwe renteverlaging kwam.

In de AEX was beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+6,8%) vandaag de uitblinker. De ’Olies’ profiteerden van koopjesjagers en de aantrekkende olieprijs. Shell maakte maandag nog een historische koersval van 17,5% vanwege de olieruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland.

Biotechbedrijf Galapagos won 5,8%. Speciaalchemieconcern DSM boekte een koerssprong van 5%.

In de AMX was Air France KLM (+10%) de grote winnaar na een koersval van 13% op donderdag. KLM-topman Pieter Elbers zei in De Telegraaf dat de luchtvaartmaatschappij zich in een „serieuze crisis” bevindt. Moederconcern Air France KLM neemt een doorlopend krediet van €1,1 miljard in zijn geheel op vanwege de financiële impact van de coronaproblemen. Het luchtvaartconcern neemt ook aan zijn netwerk van vluchten onder de loep.

