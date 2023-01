Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: waarom kwetsbare bankklant grote risico’s loopt

Amsterdam - De divisiedirecteur Betalingen van De Nederlandsche Bank is zich ’rot geschrokken’ van de uitkomsten van het door henzelf uitgevoerde onderzoek. Want 2,6 miljoen Nederlanders kunnen niet zelfstandig bankieren. Het lukt ze niet om mee komen met de digitalisering. Ze hebben hulp nodig en schakelen dan ook derden in. In veel gevallen hun partners, maar als die er niet zijn, zoals bij veel 75-plussers het geval is, doen ze een beroep op externen, met alle risico’s van dien.