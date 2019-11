Aegon stapt in vastgoed voor arme Amerikanen

De woningen voor particulieren in Sacramento vallen binnen een programma van de Amerikaanse overheid om woningen te ontwikkelen in achterstandswijken. Vastgoedontwikkelaars kunnen dan op belastingvoordelen rekenen.

De wetten om huisvesting voor arme Amerikanen te realiseren bestaan al sinds 2017 maar investeerders lijken daar nog niet zo happig op. Tot nu toe is er in totaal 3,2 miljard dollar aan zulke projecten gerealiseerd, terwijl de verwachting was dat er woningen met waarde van tientallen miljarden dollars geleverd zouden worden.

Aegon heeft al 34 locaties in stedelijke gebieden aangemerkt voor mogelijke projecten.