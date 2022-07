Premium Het beste van De Telegraaf

’Valt het niemand op dat de overheid bijna obees wordt?’ MKB-voorman hekelt financiële keuzes kabinet: ’Van elke verdiende euro extra vliegt nu 70 cent in staatskas’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Jacco Vonhof ziet financieel zwaar weer onze kant op komen. Zijn devies is: „Bereid je voor op een diepe recessie, dan valt het hopelijk straks mee.” Ⓒ Frans Paalman

Jacco Vonhof ziet ’gejojo’ in Den Haag. En politici die alleen maar met ’incidentele situaties’ bezig zijn. Volgens de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland is de politieke crisis de échte crisis in Nederland.