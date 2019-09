Ook bij kantoorberoepen is nu krapte merkbaar

In allerlei sectoren is het nu lastig om mensen aan te trekken. Ⓒ Foto 123rf

Amsterdam - In bijna alle sectoren is het moeilijk om vacatures te vervullen. „Dat het in de zorg, bouw, techniek en ict lastig is wisten we al. Maar nu zien we dat de krapte ook toeslaat in andere sectoren”, zegt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van het UWV naar aanleiding van onderzoek dat vandaag uitkomt.