Online winkelen: Bijna €8 miljard voor 90 miljoen spullen in vier maanden

Premium Nieuws

Dit is waarom je in Duitsland veel minder betaalt voor je boodschappen

Acht weken lang zat Duitsland op slot voor Nederlanders die er boodschappen wilden doen. Maar sinds vorige week de grens heropend is, steken we die massaal weer over. Wat maakt boodschappen doen in Duitsland toch zo aantrekkelijk?