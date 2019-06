Twee partijen geïnteresseerd in Sucraf

Het aan de beurs in Brussel genoteerde Sucraf en de partijen voeren vooralsnog verkennende gesprekken. Het is nog onzeker of die ook tot een transactie zullen leiden. Sucraf, dat voorheen betrokken was bij een suikerrietplantage in de Democratische Republiek Congo, werd een lege beurshuls toen die activiteiten in 2011 werden onteigend.

Minderheidsaandeelhouders beklaagden zich vorig jaar over de gedaalde beurskoers van Sucraf, waarna Value8 zijn belang van 46,2 procent tot 75,0 procent uitbreidde. Die versimpeling moet het gemakkelijker maken nieuwe activiteiten onder te brengen in Sucraf.