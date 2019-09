Kabinet: vrijstelling spaartaks flink omhoog

Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Staatssecretaris Snel (Financiën) zal vanmiddag na de persconferentie van minister-president Rutte de nieuwe plannen toelichten.

Voor 2019 geldt nu dat mensen over de eerste 30.360 euro – voor fiscale partners gezamenlijk 60.720 euro – van hun vermogen geen belasting hoeven te betalen. Het Algemeen Dagblad meldt dat de belastingvrije voet hard omhooggaat naar 400.000 euro. Volgens bronnen in Den Haag klopt het dat het om een bedrag in die orde van grootte gaat.

Spaartaks

Met deze stap wil het kabinet spaarders tegemoet komen. Die lopen nu vaak te hoop tegen de gewraakte spaartaks. Omdat de rente op de meeste spaarrekeningen momenteel nauwelijks boven nul uitkomt, betalen spaarders vaak meer belasting dan ze aan rendement op hun spaargeld krijgen.

De Hoge Raad oordeelde laatst al dat dit onrechtvaardig en buitensporig is. Maar het was volgens de hoogste rechter aan het kabinet om te bepalen hoe de schade hersteld moet worden.

Dat doet het kabinet nu richting de toekomst. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de hogere vrijstelling gaat gelden.

Geleend geld

Tegenover de grotere vrijstelling voor de spaartaks staat een hogere belasting voor mensen die beleggen met geleend geld. Die mogen die schulden straks niet meer wegstrepen tegen de bezittingen, waardoor hun belastingdruk hoger uit zal vallen.