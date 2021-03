Intel steekt $20 miljard in chipproductie

Intel, de grootste Amerikaanse producent naar omzetcijfers, zal meer van de chipproductie dan voorheen gaan uitbesteden om achterstanden in te lopen. Die werden veroorzaakt door het coronavirus dat productielijnen wereldwijd plat legde.

Het gaat ook meer chips voor andere producenten leveren. Het vraagt TSMC en Samsung onderdelen te leveren, bevestigde Intel dinsdagavond.

Dat is goed nieuws voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML: alle drie de bedrijven zijn klanten van het Veldhovense concern.

Uitbreiding Europa

Zijn eigen productie wordt verdubbeld tot rond $20 miljard oin zijn nieuwe fabrieken, aldus topman Pat Gelsinger dinsdag. Intel zal twee productielijnen of ’fabs’ opbouwen dit jaar. Hij kondigt ook uitbreiding in Europa aan.

Het plan van Gelsinger is een poging om nieuw leven te blazen in het Amerikaanse concern dat in het Aziatische chipgeweld achterop was geraakt.

Zijn chips zijn opgebouwd als Lego-blokken, waardoor het mogelijk is onderdelen toe te voegen van soms andere producenten. De kern blijft Intel-materiaal.

Het aandeel van de totale Amerikaanse chipproductie is gezakt van 37% in 1990 naar 12% dit jaar.