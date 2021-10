Eigen mok op kantoor: wegwerpbekertje mag niet meer

Dat zijn de plannen van demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg, schrijft hij in een Kamerbrief. De plannen worden nog ter internetconsultatie voorgelegd.

Van Weyenberg schrijft voor dat kantoormedewerkers weer uit koffie- en theebekers gaan drinken, omdat die kunnen worden afgewassen. In kantoren waar dat niet mogelijk is, moet minimaal driekwart van de weggooibekertjes worden ingezameld voor hoogwaardige recycling. In 2026 wordt dat percentage 90%.

Ook barretjes die koffie verkopen voor onderweg moeten een herbruikbaar alternatief gaan aanbieden. Zo kunnen zij een retoursysteem in het leven roepen, of de consument zelf zijn beker of bakje laten meenemen. In 2024 moet driekwart van het materiaal recyclebaar zijn. In 2027 moet dit zelfs 90% zijn.

Koffiebekers zijn nu lastig te recyclen, omdat zij meestal uit karton met een laagje plastic bestaan. Ze belanden daarom vaak in de verbrandingsoven, of in het zwerfafval.

Maaltijdsalade

Van Weyenberg wil vanaf 2024 ook een verbod op plastic verpakkingen voor kant-en-klaarmaaltijden zoals maaltijdsalades. Die moeten dan in herbruikbaar materiaal worden verpakt. Anders moet de klant er extra voor gaan betalen.

In Nederland gooien we elke dag 19 miljoen wegwerpdrinkbekers en voedselverpakkingen weg, schrijft Van Weyenberg. Hij hoopt dit aantal met deze maatregelen in 2026 met 40% ten opzichte van 2022 te kunnen verminderen.