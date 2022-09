Mark Rutte helpt stichting op de been

Voorzitter, headhunter Liesbeth Mekkering-van Velzen, ervaringsdeskundige en aanjager van het gala zei enthousiast: „We willen één Lokomat in iedere provincie en ze zijn €450.000 per stuk!” De provincie Gelderland heeft er al één in Nijkerk, waar het gala plaatsvond in het Hart van Holland. Supermarkt-ondernemer Gerard van den Tweel stelde deze locatie beschikbaar én hij bood mee op de veiling. Daarvoor bracht hij onder meer een wandbord van kunstenaar Corneille in, dat hij van zichzelf kocht.

Secretaris Eegh van Arkel, bestuurslid van het NK Jachtpaarden, kocht een tocht met de boot van bakkerij-ondernemer Albert Hendriks. Een training door polospeler Aki van Andel ging twee keer van de hand. „Ik heb gevraagd of Aki ook naar ons in Brasschaat komt”, zei advocate Esther Vroegh na de veiling.

Polospeler Aki van Andel met echtgenote Philippine.

Hiervoor bracht horeca-ondernemer Hennie van der Most, een goede bekende van de premier, het gesprek met Rutte in het Torentje in, dat voor €27.000 van de hand ging. Omdat het bestemd was voor vier man, bood na afloop nog iemand €13.000 om mee te mogen. Zo droeg de premier €40.000 bij aan dit nieuwe goede doel.

Penningmeester Peter Karsten kon €190.000 bijschrijven na dit allereerste Beter Lopen Gala.