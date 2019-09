ACM pakt foute huurbemiddelaars hard aan

„Huurbemiddelaars mogen geen kosten in rekening brengen als zij ook voor de verhuurder optreden. Het maakt niet uit of ze het administratiekosten, een aanbetaling of inschrijfgeld noemen. Het is gewoon verboden. Huurders worden hiervan de dupe. Daarom treden wij op” , zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

De ACM heeft de drie bedrijven een termijn van zes weken gesteld waarbinnen zij moeten stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. Voldoen zij hier niet aan, dan moeten zij een dwangsom van €5.000 per week betalen met een maximum van €250.000. Het gaat om Domica Eindhove en Goeth Vastgoed uit Eindhoven en Max Property Rentals uit Rotterdam.

Dwangsom

De huurbemiddelaars hebben aangegeven aan de last te voldoen en te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Een vierde huurbemiddelaar is na de aankondiging van de last onder dwangsom gestopt met het rekenen van bemiddelingskosten.

Met deze actie wil de ACM dat er een eind komt aan de praktijk dat bij tweezijdige bemiddeling huurders toch bemiddelingskosten moeten betalen. Mocht de ACM signalen krijgen dat huurbemiddelaars doorgaan met het rekenen van bemiddelingskosten dan zal de ACM hard optreden, kondigt zij aan. De waakhond kan boetes opleggen tot €900.000 euro.