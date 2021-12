Anoniem bieden op huis

Van de beoogde €250.000 was al binnen enkele dagen de helft binnen, vertelt eigenaar Maurits Grosfeld. House werkt voor de verkoper tegen een commissie van 1%. De bedoeling is dat er verschillende vaste tarieven komen, ook voor verkopers die meer zelf willen doen.

De bieders zijn geanonimiseerd, behalve voor de verkoper, en de bieding is besloten. „Het plan is dat het platform volgend jaar vernieuwd wordt, zodat ook derden kunnen meekijken”, zegt Grosfeld. Op Funda heeft House nu twee huizen te koop: in Eindhoven (vraagprijs €609.000) en Rotterdam (€475.000).

Net als de traditionele makelaardij, kent dit systeem zwaktes. Zo kunnen bieders maar beperkt gecheckt worden op draagkracht. „Er bestaat nog geen certificaat dat je het huis kan betalen, maar daar willen we wel naar toe”, zegt Grosfeld. De verkoper loopt ook het risico dat online bieders niet serieus zijn, omdat ze toch nergens aan vast zitten. Er is altijd nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Anderzijds geeft het hoogste bod geen garantie op het huis. Dat bepaalt de verkoper.

Het voordeel voor verkopers is dat ze bij een open veiling meer vangen, blijkt uit onderzoek. Kopers lopen dus wel kans dat zij extra moeten betalen voor de transparantie. „Ze kunnen hun bod wel in kleine stapjes verhogen”, zegt Grosfeld.

Vereniging Eigen Huis heeft ook met House gesproken. „Maar omdat we niet op alle vragen over hun opzet en financiering antwoord kregen, zijn we terughoudend om dit op voorhand te kwalificeren als een goed nieuw initiatief.”

De twijfel betreft met name het aanbod van House om een huis dat onverkocht blijft, over te nemen tegen maximaal 90% van de waarde. „Een service”, noemt Grosfeld het. Als het huis later wordt verkocht, krijgt de verkoper de rest minus de kosten.

Eigen Huis vraagt zich af wie hier baat bij heeft. „De kans dat je je huis in deze tijd niet verkoopt is klein. Het komt eigenlijk alleen voor als de vraagprijs te hoog is.” Een woordvoerder wijst ook op de kleine lettertjes: „Als House je huis koopt, bedragen de kosten 0,35% per maand plus 3% van de koopprijs. Bij een huis van €450.000 is dat maximaal maandelijks €1428 plus €13.500, en dat verrekent House achteraf na de verkoop.”