Trump waarschuwt Johnson over Brexitdeal

Volgens Trump kunnen het VK en de VS veel beter zaken doen, met een voor de Britten ’betere’ Brexitdeal. „Wij willen handel drijven met het VK en zij met ons”, aldus Trump. „Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk.” De Amerikaan wees op onderdelen in de brexitdeal die handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Hij noemde dat „belachelijk.”

De opmerkingen van Trump zijn slecht nieuws voor Johnson, die de commerciële kansen met de VS als een van de grootste bonussen van de Brexit neerzette. De Britse premier hoopt op een verkiezingsoverwinning op 12 december om het parlement daarna eindelijk te laten instemmen met de Britse EU-uittreding.

Trump, die zichzelf als dealmaker bestempelt, zei verder dat de VS in gesprekken een sterke positie innemen. „De premier weet hoe lastig dat is. Hij kijkt veel naar de VS”, aldus Trump.

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn verweet Johnson eerder op donderdag nog een eenzijdige uitverkoop te houden in de richting van Trump. Daarbij zou Johnson te haastig te werk gaan om maar een akkoord met Washington te bereiken.