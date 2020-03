Bijna 50.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan

Om hoeveel werknemers het gaat kon een woordvoerster van het ministerie nog niet zeggen. Het is zo druk dat de afhandeling van de aanvragen langer duurt dan normaal. Maandag lag de website voor de aanvragen er ook enige tijd uit.

Maandag aan het eind van de middag stond de teller voor aanvragen nog op 27.000. Dat ging om bijna 390.000 personeelsleden. Vrijdag waren er ruim 5000 aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie binnengekomen.

