BinckBank en Saxo Bank profiteren van toestroom klanten

KOPENHAGEN (ANP) - BinckBank en moederbedrijf Saxo Bank hebben in het eerste halfjaar geprofiteerd van een toestroom van nieuwe klanten en een stijging van het aantal uitgevoerde beurstransacties. Met name in maart ontving onlinebroker BinckBank veel nieuwe beleggers die hun kans wilden grijpen na de scherp gedaalde beurskoersen door de coronacrisis.