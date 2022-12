’BKR-registratie is verkapt verdienmodel’

BKR werd in 1965 opgericht omdat bij wet verplicht werd dat aanbieders van kredieten deze ook moeten registreren. Doel was te voorkomen dat mensen meer zouden lenen dan ze aankunnen. Ter bescherming van de consument en de bank.

Inmiddels worden bedragen van meer dan €250 die langer dan één maand lopen aan BKR doorgegeven. Dat kan bijvoorbeeld een telefoonabonnement zijn of een contract voor een leaseauto. BKR werkt samen met 250 organisaties voor het verzamelen en registreren van kredietgegevens. Maar ook met de overheid en betrokken ministeries.

Leaseauto

Een hypotheekverstrekker haalt de gegevens van mogelijk nieuwe klanten door BKR. Daar ziet het welke leningen er op naam van deze persoon staan. Afgeloste leningen blijven vijf jaar staan. En als je achterloopt met betalen staat dat er ook.

Daar ontstaan vaak vervelende situaties, zegt Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland. Met zijn bedrijf helpt hij mensen hun BKR-registratie aan te vechten. „We zien veel mensen die een hypotheek willen afsluiten en er dan achter komen dat ze een registratie hebben. Vaak voor een klein bedrag.”

80 cent per toetsing

Thakoerdien is fel tegen de registratie van hypotheken. „Dit is een verkapt verdienmodel van BKR. Want hoe meer registraties, hoe vaker er informatie wordt opgevraagd. Een kredietverstrekker betaalt €0,80 per toetsing. En het verwijderen van een registratie kost €50.” Voor particulieren is het opvragen van de informatie sinds 2018 gratis. „Maar als het gratis is, dan betaal je met je data”, zegt hij. Mede daarom is de ondernemer fel tegen het registreren van studieschuld, zoals de Autoriteit Financiële Markten graag ziet.

De ondernemer hoopt dat de overheid de registratie of controle op zich neemt. „BKR wordt door niemand gecontroleerd, en staat onder toezicht van niemand. Dat moet snel worden aangepast.”