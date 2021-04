Rechter: blokkade Picnic in Nieuwegein ’onrechtmatig’

Volgens de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland is het blokkeren van de toegang bij Picnic door de verhuurder ’onrechtmatig’. Om te voldoen aan de gerechterlijke beslissing is een dwangsom van €20.000 opgelegd voor iedere dag dat de blokkade wordt voorgezet met een maximum tot €400.000.

Bekijk ook: Online boodschappen doen is een blijvertje

Onvrede

Vrijdagmiddag had de verhuurder bij het bedrijventerrein Plettenburg in Nieuwegein uit onvrede een bus voor een lossende vrachtwagen gezet bij het lokale distributiecentrum van Picnic doordat de online bezorgservice zich niet aan de regels zou houden.

De beide partijen voeren al langere tijd gesprekken met elkaar over de overlast. Vooral de lengte van de vrachtwagens die Picnic dagelijks bevoorraden is een bron van ergenis. Daardoor is er vrees bij huurders dat geparkeerde auto’s beschadigd kunnen raken.