Action breidt opnieuw flink uit

Action, bekend van de goedkope artikelen, opende afgelopen jaar al 164 nieuwe filialen in acht verschillende landen. Het bedrijf opent nog meer winkels in Tsjechië, nadat een pilot met vijf winkels goede resultaten heeft opgeleverd.

Datzelfde geldt ook voor Italië, waar een proef met twee filialen succesvol blijkt. Verder zijn er plannen voor de opening van winkels in Spanje in 2022. Ook komen er twee nieuwe distributiecentra bij in Slowakije en Polen.

Sluiting

Action heeft ondanks de coronamaatregelen en de lockdowns in verschillende Europese landen een goed jaar achter de rug. De discounter zag de omzet met 10% stijgen. De winst voor belasting ging met 14% omhoog, tot €616 miljoen.

De discounter heeft flink last gehad van de sluiting van de winkels in Nederland, maar wist toch omzet te genereren via click & collect en het winkelen op afspraak. De prijsvechter ziet de verkopen sinds de opening van de winkels en de versoepelingen in andere landen weer flink stijgen. In april lag de omzet flink hoger dan het jaar daarvoor, meldt 3i.

Action heeft in totaal 63.000 werknemers en is actief in acht landen waaronder Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Polen.