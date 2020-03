Bankbaas Jamie Dimon onder het mes om gescheurde aorta

De medische ingreep die daarop volgde lijkt zijn leven te hebben gered: een scheur in de aorta, de ’levensslagader’ die van het hart af loopt, kan dodelijk zijn als hij te laat wordt ontdekt. JPMorgan bevestigt dat zijn topman er even uit ligt, maar stelt in een persbericht iedereen gerust: „Dimon is inmiddels weer wakker en alert, en hij herstelt goed.”

Dimon is een van de bekendste gezichten in de wereldwijde bankensector. Hij is al vijftien jaar de hoogste baas bij JPMorgan, en heeft in die hoedanigheid dus ook de laatste financiële crisis meegemaakt. Inmiddels wordt de wereldeconomie – en ook de financiële sector – op de proef gesteld door het coronavirus.

Die taak komt nu te liggen bij twee collega-bestuurders van Dimon. Zij nemen zijn functie waar terwijl de topman herstelt.

Het is niet voor het eerst dat Dimon wordt gekweld door medische problemen. In 2014 werd er bij hem keelkanker geconstateerd, waarna hij bestraald moest worden en chemotherapie kreeg. Daardoor stond hij toen ook een tijdje aan de zijlijn.