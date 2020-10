Koopjesjagers drijven winst eBay op

EBay sloot de meetperiode af met een winst van 664 miljoen dollar. Een jaar eerder bleef onder de streep nog 310 miljoen dollar over. De omzet ging van 2,1 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar. Voor het slotkwartaal van 2020 verwacht eBay een groei van 19 tot 22 procent. Daarbij rekent het bedrijf op een jaaromzet van iets meer dan 10 miljard dollar. Eerder werd op maximaal 9,8 miljard dollar omzet gerekend. Ook de winstverwachting werd verhoogd.

EBay is vooralsnog het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats.nl. De verkoop van de advertentietak, waar Marktplaats onderdeel van is, moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zijn. Ebay maakte eerder bekend de advertentietak voor 9,2 miljard dollar te verkopen aan het Noorse Adevinta.