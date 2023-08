Bitcoin onder druk na afstoten cryptomunten door Musk

De koers van de cryptomunt werd ook gedrukt door het vooruitzicht dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente waarschijnlijk verder zal gaan verhogen. Hogere rentetarieven maken risicovollere beleggingen als aandelen en cryptomunten minder aantrekkelijk. De koers van de bitcoin staat nu op meer dan 26.500 dollar, een daling van bijna 5 procent. Eerder deze week was de cryptomunt nog bijna 29.000 dollar waard.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde donderdag op basis van interne documenten dat SpaceX in het eerste kwartaal een kleine winst heeft geboekt. Daarbij zou het bedrijf zijn bitcoins van de hand hebben gedaan, nadat het 373 miljoen dollar aan waarde op zijn cryptobezittingen had afgeschreven. Het was echter niet duidelijk uit het krantenartikel wanneer SpaceX precies zijn bitcoins had verkocht. Musk, die naast SpaceX ook topman is bij Tesla, was in de afgelopen jaren juist een grote voorstander van cryptomunten. Vorig jaar maakte Tesla echter al bekend ongeveer twee derde van zijn bitcoins te hebben verkocht, na een eerdere investering van 1,5 miljard dollar in de cryptomunt.

In de afgelopen weken was de waarde van bitcoin juist gestegen tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. De koers werd daarbij gestuwd door speculaties dat er binnenkort een beursgenoteerd fonds kan komen dat direct gaat investeren in bitcoin.

Zo heeft de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock bij beurswaakhond SEC een verzoek ingediend voor een beursnotering voor een speciaal beleggingsfonds gericht op bitcoin. Ook andere grote financiële partijen hebben zulke plannen, waaronder vermogensbeheerder Fidelity. Dat zou betekenen dat er meer geld van professionele investeerders naar de markt voor bitcoin en andere crypto's komt.

De koersbewegingen van digitale munten zijn vaak erg grillig. Ook wordt de cryptomarkt geregeld opgeschrikt door onrust en schandalen. De koers van de bitcoin ligt nog altijd flink lager dan het recordniveau van circa 69.000 dollar dat in november 2021 werd aangetikt.