’Uitonderhandeld’: nog deze week acties bij Tata IJmuiden

Medewerkers van de hoogovens zijn unaniem voor acties in IJmuiden. Ⓒ EPA

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden komen nog deze week in actie tegen de reorganisatieplannen. „Het ultimatum aan het bestuur loopt woensdag af, maar we zijn in principe al uitonderhandeld”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.