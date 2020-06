Boekingssite Tripadvisor: juni-omzet is vijfde van normaal

Dat meldt het concern maandag in een tussentijds handelsbericht. Voor het uitbreken van het coronavirus bediende Tripadvisor volgens eigen cijfers 463 miljoen klanten per maand.

Vanwege de coronacrisis en lockdowns bedroegen de inkomsten in april en mei ongeveer 10% afgezet tegen de omzet in dezelfde maand in 2019, aldus Tripadvisor.

Wel is er een trend opwaarts, aldus het Amerikaanse concern: het aantal unieke klanten in april was 33% van het geheel, vergeleken met vorig jaar, in mei was dat 45% en in de maand juni tot nu toe loopt dat percentage ook op, zo verwacht het concern op basis van de huidige boekingen.

Kostenbesparingen

TripAdvisor heeft afgelopen maanden ingegrepen in zijn personeelsbestand en andere kosten.

TripAdvisor meldde maandag dat het nog steeds gelooft dat er voldoende liquiditeit is om nog een periode van minder inkomsten te kunnen doorstaan. Het bedrijf zegt ook aan zijn convenanten met de banken voor dit en volgend jaar te kunnen voldoen. Wel zou het eventueel overwegen om in de toekomst kapitaal aan te trekken.