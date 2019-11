Hilarisch: Adidas-ceo doet interview in trainingspak

Rørsted had woensdagochtend goed nieuws te melden: het Duitse Adidas stevent af op een recordjaar. De omzetgroei van 9% in het derde kwartaal wordt in de laatste maanden van het jaar nog eens overtroffen, aldus het sportmerk. De nettowinst moet over het hele jaar 10 tot 14% hoger uitkomen dan in 2018.

Dat juist Rørsted de cijfers in trainingspak doet is ook weer niet heel toevallig. De 57-jarige topman verschijnt vaker in casual kleding. Zo stond hij bij de persconferentie over de jaarcijfers ook al in trainingsjack en spijkerbroek op het podium. De aandeelhoudersvergadering doet hij nog wel in pak.