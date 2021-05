Nasdaq beleeft sombere dag; Dow geeft winst uit handen na piek boven 35.000 punten

De Dow Jones-index eindigt 0,1% lager op 34746 punten, na een tussentijds hoogtepunt van 35.080 punten De breed samengestelde S&P 500 verloor 1% tot 4188 punten. De Nasdaq ging 2,6% onderuit naar 13.401 punten.

Grote techfondsen komen flink onder druk. Apple zag 2,5% van de koers verdampen. Tesla maakt een duikeling van 6,3%.

Biotechnologiebedrijf BioNTech schiet 10% omhoog. Die onderneming verhoogde zijn omzetverwachting als gevolg van de enorme vraag naar zijn coronavaccin. Ook sloot het Duitse bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, een samenwerkingsverband met het Chinese Fosun Pharma. Dat bedrijf was tot nu toe alleen distributiepartner maar BioNTech en Fosun gaan nu ook vaccins produceren in China.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kregen vanuit de politiek de oproep om mensen hun geboekte reizen die door corona niet door konden gaan, terug te betalen. Dat zou een gezamenlijke kostenpost van 10 miljard dollar kunnen betekenen. Delta Air Lines raakt 1,4% kwijt.

Vleesverwerker Tyson Foods (min 0,1%) deed het in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde zijn omzetverwachting. Met name de rundvleessector krabbelde op.