Terugtrekkende beweging Nasdaq; oliefondsen op dreef

Het bedrijf Colonial Pipelines werd eind vorige week gehackt en zette daarop een aantal systemen ter voorzorg uit. Daardoor kwam de oliedistributie stil te liggen en het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. De belangrijkste pijplijn van Colonial voert normaal gesproken 45 procent van de benzine, diesel en kerosine voor het oosten van de Verenigde Staten aan. Als de pijplijn nog enkele dagen afgesloten blijft, kunnen er verstoringen optreden.

De olieprijzen gingen opnieuw omhoog. Zo werd een vat Amerikaanse olie 0,8 procent duurder op 65,39 dollar. Brentolie verruilde voor 68,89 dollar per vat van eigenaar, een stijging van 0,9 procent. Oliefondsen als Marathon, ExxonMobil en Chevron gingen tot 2,7 procent omhoog.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,6 procent hoger op 34.972 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4228 punten. De Nasdaq ging 1,2 procent omlaag naar 13.593 punten.

Verder steeg biotechnologiebedrijf BioNTech en wel met haast 5 procent. Die onderneming verhoogde zijn omzetverwachting als gevolg van de enorme vraag naar zijn coronavaccin. Ook sloot het Duitse bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, een samenwerkingsverband met het Chinese Fosun Pharma. Dat bedrijf was tot nu toe alleen distributiepartner maar BioNTech en Fosun gaan nu ook vaccins produceren in China.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kregen vanuit de politiek de oproep om mensen hun geboekte reizen die door corona niet door konden gaan, terug te betalen. Dat zou een gezamenlijke kostenpost van 10 miljard dollar kunnen betekenen. Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines dikten desondanks tot 0,7 procent aan.

Vleesverwerker Tyson Foods (min 2,3 procent) deed het in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde zijn omzetverwachting. Met name de rundvleessector krabbelde op. Batterijenproducent Energizer overtrof ook de verwachtingen van de markt. Het aandeel verloor niettemin 2 procent.