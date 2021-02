Powell temt inflatiezorg en duwt Dow naar winst

De Dow Jones-index staat rond 18 uur 0,4% lager. De S&P500 verliest volgens de futures 0,9%, de Nasdaq daalt met 2,8% fors af.

De effectieve rentevergoeding voor Amerikaanse 10-jarige obligaties gaat licht hoger tot 1,37%.

Amerikaanse olie werd 0,3% duurder.

Goud steeg een fractie tot $1808, zilver zakte 0,6% tot $27,90.

De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell had weinig lichtpuntjes. Hij meldde dat het economische herstel van de coronarecessie onophoudelijk steun behoeft. De centrale bank zet zijn groei-stimulering door, inclusief het op grote schaal opkopen van obligaties.

„Het economisch herstel blijft ongelijk en is verre van voltooid, de weg die voor ons ligt is hoogst onzeker”, zei Powell bij de Senaatscommissie voor het bankwezen. „Hoewel er sinds het voorjaar veel vooruitgang is geboekt op de arbeidsmarkt, blijven miljoenen Amerikanen werkloos.”

Amerikaanse huizeprijzen zijn ook een indicator van groei en vertrouwen: ze gingen in december met 10,4% op jaarbasis vergeleken omhoog.

Home Depot zakt

Op de aandelenmarkten verloor tech. ’s Werelds grootste techbedrijf Apple loopt tegen 3,5% koersdaling op.

Techaandelen als PayPal (-7%), Twitter (-5%) en platform Etsy (-9,5%) zakten direct weg. Baidu, Peloton en Zoom ging tot 9% terug.

En reuzen Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft daalden tot -2%.

De Nederlandse chipmaker NXP zakte 5% weg.

De maker van havermelk Oatly meldt zich aan voor de aandelenbeurs in New York. Het Zweedse bedrijf heeft zijn aanvraag ingediend, het mikt op $10 miljard waardering.

Bij de aandelen zorgt Home Depot voor teleurstelling met 4,4% daling. De detailketen verraste de analisten met een 3 dollarcent hogere winst per aandeel tot $2,65 per aandeel. Ook de omzet is beter dan ingeschat. De domper zit in het gebrek aan vooruitzicht van de directie. Die wijst op onzekerheden vanwege de coronapandemie.

Dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 21 juni heropening heeft aangekondigd voor reisverkeer, zette aandelen van luchtvaartmaatschappijen als EasyJet (+8%) en Lufthansa (+4%) hoger.

Aandeel Macy’s stijgt ruim 2,7%. Voor de retailer rekende de markt op 12 dollarcent winst per aandeel. Dat is $0,80 per aandeel.

Batterijautomaker Tesla zakt bijna 6%, nadat het maandag zijn grootste dagverlies in maanden moest slikken.

Het aandeel Tesla wordt steeds meer gelinkt aan de prijs van cryptomunt bitcoin (-10% tot $48.968), aldus analist Wedbush, verwijzend naar de grote aankopen bitcoins ($1,5 miljard) voorman Elon Musk aanging. Die munt is uiterst volatiel en zakte dinsdag nog eens 14%. Dat raakt dan ook Tesla, aldus analist Dan Ives van Wedbush.

Het grote netwerk- en beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks verliest bijna 4%. Zijn kwartaalresultaten met een winst van $1,55 per aandeel, 12 dollarcent boven de consenus van analisten, was voor analisten sterk. Maar ook hier vielen ze over de ’outlook’: die bleef achter bij de groeiverwachtingen in deze sector.

Elektrische auto’s

Een drama ontvouwt zich bij Churchill Capital (-34%). Zijn onderdeel Lucid Motors gaat naar de beurs met een Spac, een lege beurshuls met een zak geld. Daarmee gaat nu $4,4 miljard aan kapitaal naar de producent van luxe batterijauto’s uit Californië.

Farmaceut Johnson & Johnson (-0,7%) zet nog eens $3,9 miljard apart wegens een schadeclaim van gebruikers van zijn talkpoeder. Oktober 2019 werd dat vastgesteld door warendiensten in de VS. Er zit volgens een gerechtelijke uitspraak aantoonbaar asbest in, die eierstokkanker heeft veroorzaakt. Zomer 2020 oordeelde de rechtbank in Missouri dat Johnson & Johnson $2,1 miljard aan schade moet betalen vanwege de verkoop. Het ging in hoger beroep.

The Real Real daalt 16%. Tijdens zijn laatste kwartaal verloor het $0,49 per aandeel, terwijl ook de omzet achterbleef bij wat analisten hadden verwacht van de online verkoper van tweedehands artikelen.

Bioscopen open

Zoominfo, leverancier van data voor marketeers, stijgt 8% op beter dan door marktvorsers becijferde kwartaalresultaten. De concernleiding voorziet een stevige groei dit najaar.

AMC Entertainment profiteert met 11% koersstijging op het nieuws dat bioscopen in New York City, met beperkte capaciteit, op 5 maart zullen heropenen.

Wells Fargo (-1,5%) stoot zijn onderdeel voor vermogensbeheer af aan private-equitybedrijven GTCR en Reverence Capital tegen $2,1 miljard. De zakenbank houdt 9,1% belang.