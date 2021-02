Wall Street zakt, techaandelen gaan richting afstraffing

De Dow Jones-index gaat bij opening om 15.30 uur naar 20 punten stijging bij 31.480 punten. De S&P500 verliest volgens de futures 0,5%, de Nasdaq daalt met 1,8% fors af.

Bij de aandelen zorgt Home Depot voor teleurstelling met 3% daling. De detailketen verraste de analisten met een 3 dollarcent hogere winst per aandeel tot $2,65 per aandeel. Ook de omzet is beter dan ingeschat. De domper zit in het gebrek aan vooruitzicht van de directie. Die wijst op onzekerheden vanwege de coronapandemie.

Aandeel Macy’s stijgt ruim 2%. Voor de retailer rekende de markt op 12 dollarcent winst per aandeel. Dat is $0,80 per aandeel.

Batterijautomaker Tesla zakt ruim 5%, nadat het maandag zijn grootste dagverlies in maanden moest slikken.

Het aandeel Tesla wordt steeds meer gelinkt aan de prijs van cryptomunt bitcoin, aldus analist Wedbush, verwijzend naar de grote aankopen bitcoins ($1,5 miljard) voorman Elon Musk aanging. Die munt is uiterst volatiel en zakte dinsdag nog eens 14%. Dat raakt dan ook Tesla, aldus analist Dan Ives van Wedbush.

Het grote netwerk- en beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks verliest bijna 4%. Zijn kwartaalresultaten met een winst van $1,55 per aandeel, 12 dollarcent boven de consenus van analisten, was voor analisten sterk. Maar ook hier vielen ze over de ’outlook’: die bleef achter bij de groeiverwachtingen in deze sector.