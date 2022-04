Cryptobeleggers beleven zure maand met forse terugval bitcoin

Op de laatste dag in april keek de bitcoin op cryptoplatform Coindesk aan tegen een verlies van 2,5% bij een stand van $38.500. De digitale munt zag daarmee per saldo bijna 20% verdampen in vergelijking met de start van de maand.

De forse terugval van de bitcoin is opvallend te noemen. Eind maart tikte de cryptomunt nog het hoogste niveau aan tot boven de $47.000. Bij de opmars een maand eerder speelde nog een rol dat Rusland bereid was om bitcoins te accepteren bij zijn olieverkopen.

In april kwam de klad er al snel in bij de bitcoin. Vooral het voornemen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de rente flink te gaan verhogen om de hard oplopende inflatie te bestrijden, heeft de animo om in de digitale munten te stappen stevig getemperd. Bij de vergadering van de Fed komende week wordt rekening gehouden met een rentestap van 50 basispunten.

Verder is het afwachten wat centrale bankiers nog in petto hebben bij de regulering van cryptomunten. Een bestuurder van de Europese centrale bank (ECB) deed recent nog een oproep om wereldwijd digitale munten aan banden te leggen om systeemrisico’s te voorkomen.

Eind vorig jaar beleefde de bitcoin nog een prachtige rit omhoog. De digitale munt belandde destijd op een voorlopige recordstand van net onder de $70.000. De grote animo bij grote bedrijven om de bitcoin te omarmen, gaf destijd de aanzet tot een golf aan kooporders.

Het nieuws dat er weer een land de bitcoin als wettelijk betaalmiddel heeft geaccepteerd, maakt weinig indruk. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft na El Salvador ook het licht op groen gezet.