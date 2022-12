Unilever klaagt Ben & Jerry’s aan in ruzie om ijsverkoop Israël

Dat blijkt volgens Reuters uit het verzoek vrijdag van Unilever bij de rechtbank van New York.

Het is een nieuwe stap in een langer lopend conflict. Ben en Jerry’s klaagde in juli vorig jaar zijn moederbedrijf Unilever aan. Het ijsmerk wil de verkoop van ijs vanuit zijn onderdeel in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever aan de lokale licentiehouder Avi Zinger blijven blokkeren. Unilever heeft de Israëlische tak van Ben & Jerry's afgelopen zomer verzelfstandigd.

Een Amerikaanse rechter heeft in augustus het verzoek van Ben & Jerry's afgewezen om ijsverkoop stop te kunnen zetten. Dit bedrijf van Ben Cohen en Jerry Greenfield zei vorig jaar dat de verkoop op de Westelijke Jordaanoever en Joodse nederzettingen niet meer strookt met zijn waarden. Ben & Jerry’s stelt dat de integriteit van zijn merk door de verkoop in bezette gebieden wordt aangetast.

Die beslissing kon Ben & Jerry’s naar eigen zeggen nemen omdat het, hoewel eigendom van Unilever, een hoge mate van autonomie heeft als het om zijn sociale missie gaat. Dat sociale activisme is bovendien een belangrijk onderdeel van het merk Ben & Jerry’s, aldus zijn bestuur.

’Onhoudbare situatie’

Unilever, dat het bedrijf in 2000 kocht, stelt in de nieuwe procedure dat het „recente aandringen van het bestuur om partij te kiezen in het Israëlisch-Palestijnse conflict een onhoudbare situatie heeft gecreëerd” voor beide partijen.

Het stelt ook dat het bestuur van Ben & Jerry’s „geen gewoon bestuur is.” Daarmee zou het mogelijk geen recht op de ingreep in zijn Israëlische ijsverkoop hebben.

Unilever erkent in deze rechtszaak wel dat zijn premium-ijsmerk Ben & Jerry’s volgens de koopovereenkomst een zekere verantwoordelijkheid heeft om zijn sociale signatuur uit te dragen. Maar Unilever vindt dat de ijsmaker het moederbedrijf juridisch niet kan aanklagen.

Ben & Jerry’s was volgens Reuters niet direct bereikbaar voor commentaar.

Voor Europa wordt het ijs in een fabriek van Unilever in Hellendoorn gemaakt.