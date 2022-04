Borstel met haren en bezwete blouse: tiewrap tegen ’terugstuur-terreur’

Premium Financieel

Investeerders zetten tanden in frietzaken: ’Wij ongezond? Kijk naar de supermarkt’

Antea neemt een vette hap uit de snackmarkt. Het private equity-bedrijf verwerft een belang van 55% in Kwalitaria, met 134 vestigingen de grootste cafetariaformule in Nederland. Doel is ruim 250 Kwalitaria’s over vijf jaar. Ambitieus, want het imago van cafetaria is ongezond en de kosten van energie...