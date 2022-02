Omgevingswet blijft probleem: mkb spoor bijster in ’eenvoudig’ digitaal loket

Buitenland

Zwangere journalist mag na weigering tóch bevallen in thuisland Nieuw-Zeeland

Een zwangere Nieuw-Zeelandse journaliste in Qatar mag toch terugkeren naar haar eigen land. Ze mocht eerder Nieuw-Zeeland niet in omdat het land de grenzen heeft gesloten vanwege het coronavirus, maar de regering staat haar nu toch toe te komen na veel ophef over de weigering. De 35-jarige Charlotte...