Column: oorlogen leiden tot schaarste als je zo afhankelijk bent

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Aardappeloproer in 1917 in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Op school leerden we over de zwarte aarde in de Oekraïne (toen nog geen land, maar een streek – vandaar het lidwoord), de zwarte aarde die het gebied tot de graanschuur van Europa maakte. Maar nu de Russische agressor het land is binnengevallen, komt de graanproductie in gevaar. Kan er nog wel gezaaid worden als er raketten vallen?